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بالصور.. أهالي شري يحتفلون باليوم الوطني السعودي

بالصور.. أهالي شري يحتفلون باليوم الوطني السعودي
نايف السالم - تصوير: محسن الحماد(صدى):

أقامت اللجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بشري أحتفال باليوم الوطني ل89 تحت شعار « هـمة حتى القمة » .

وذلك في مقر الضيافة التابع بلدية شري بحضور رئيس مركز شري الأستاذ/ عبدالله بن خلف الدهيمان ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية الأستاذ / محمد بن صاهود الفاضل وتواجد الجهات الأمنية من شرطة ودفاع المدني والهلال الأحمر ورؤساء المراكز والمعرفين ورؤساء الدوائر الحكوميه وأعضاء مجالس المحلية والبلدية .

وشمل الحفل على قصائد شعرية وعروض إنشادية وفنية وعرضا مرئيا وطنيا .

وقدم مركز التنمية الاجتماعية هدايا وشاحات والإعلام الوطنية للحضور . ادام الله عز قادتنا وولاه أمرنا وشعبنا العظيم وكل عام الوطن في امن وامان.


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