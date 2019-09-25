شرطين لحصول زوجة « الموقوف خدماته » على دعم حساب المواطن

علي القحطاني(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، عن شرطين يجب توفرهما لحصول الزوجة على الدعم في حال كان زوجها موقوف خدماته.

وقال البرنامج: « البنكي الخاص بك لدينا نشط وكنت مستحقًا للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك ».

وأعاد نشر الحالات التي يمكن فيها للزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسية، وهي: « المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب » وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة.