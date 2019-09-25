وظيفة شاغرة بمجال المحاسبة في شركة بي أيه إي سيستمز بالطائف 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بي أيه إي سيستمز (BAE Systems) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توافر وظيفة شاغرة بمجال المحاسبة، للعمل بالشركة بمحافظة الطائف، بمسمى (مُحاسب التموين).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي، وأن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في (المُحاسبة) أو ما يعادلها، ولديه معرفة شاملة بالعمليات اللوجستية و إدارة سلسلة التوريد، وخبرة عمل في مجال المالية والميزانية، وخبرة جيدة في المهارات الرياضية للتحليل الإحصائي.

وأوضحت أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/09/25م وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 2019/10/08م، و لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: هنا