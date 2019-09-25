بيليتش يفصح عن تجربته مع الاتحاد وترتيب الفريق السيء

ماجد محمد(صدى):

كشف الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني لنادي ويست بروميتش الإنجليزي، والاتحاد السابق، عن تجربته مع الفريق والتي لم تستمر لفترة طويلة.

وأوضح بيليتش في تصريحات لوسائل الإعلام المصرية أنه أراد الذهاب إلى المملكة، من أجل تدريب الاتحاد، فالعقلية والدوري وكل شئ جيد للعمل.

ولفت: المشكلة كانت في التوقيت الصعب الذي تواجدت فيه، والترتيب السيئ في جدول الدوري، والبنية كلها لم تكن جيدة بالنسبة لنادي الاتحاد.

وأبان أنه حاول بكل قوة تحسين الأداء والنتائج، وبدأ الفريق في التطور وتقديم الافضل، إلا أن المسئولين لم يكونوا صبورين وقرروا إقالتي.ؤ