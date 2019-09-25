وظيفة نسائية شاغرة في مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث

فاطمة المالكي(صدى):

فتح مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، باب التقديم إلى وظيفة نسائية شاغرة بمجال وسائل التواصل؛ للعمل بالمركز في مدينة الرياض.

وأوضح المركز عبر موقعه الإلكتروني «بوابة التوظيف»، أن الوظيفة المتاحة تحت مسمى «أخصائية وسائل التواصل الاجتماعي Social Media Specialist.

واشترطت أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وحاصلة على درجة البكالوريوس في تخصص «الاتصالات، التسويق، إدارة الأعمال» أو ما يعادلها، مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

وأضافت أنه يُشترط إجادة اللغة الإنجليزية «تحدثاً وكتابةً»، ومعرفة التعامل مع منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل «Linkedin ،Youtube ،Twitter، Flickr» وغيرها.

كما أشارت إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/09/25م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي هنا