الجولة الخامسة لدوري المحترفين تنطلق الخميس بمباراتين

محمد السعران(صدى):

تنطلق مواجهات الجولة الخامسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس بمباراتين، ستجمع الأولى الهلال مع التعاون والثاني أبها مع الاتفاق.

وعلى ملعب جامعة الملك سعود بالرياض يلتقي الهلال المتصدر بعشر نقاط مع التعاون العاشر بأربع نقاط، بينما يلتقي أبها الحادي عشر بأربع نقاط مع الاتفاق السادس بست نقاط على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

وتتواصل لقاءات الجولة يوم الجمعة بثلاث مواجهات ستجمع الأولى، الشباب والاتحاد، وسيستضيف الأهلي فريق النصر حامل اللقب، بينما سيحل الفتح ضيفاً على الوحدة.

ويستضيف الشباب السابع بست نقاط بملعب الملك فهد الدولي بالرياض فريق الاتحاد الرابع عشر بثلاث نقاط، بينما يستضيف الأهلي الرابع بسبع نقاط، بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة النصر الخامس بنفس الرصيد.

ويلعب الوحدة الثامن بست نقاط على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، مع الفتح السادس عشر بلا رصيد من النقاط.

ويسدل الستار يوم السبت على لقاءات الجولة، حيث يلعب الفيصلي الثاني بثماني نقاط على ملعب مدينة المجمعة مع العدالة الثالث بسبع نقاط، بينما يلتقي الحزم الثالث عشر بأربع نقاط، بملعبه في الرس مع ضمك الثاني عشر بنفس الرصيد، وتختتم لقاءات الجولة بلقاء الرائد الخامس عشر بنقطة وحيدة مع الفيحاء التاسع بخمس نقاط، بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.