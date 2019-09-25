وظيفة إدارية شاغرة في الهيئة السعودية للمقاولين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة السعودية للمقاولين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة إدارية بمجال المحاسبة، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (مُحاسب أول Sr. Accountant).

واشترطت الهيئة، درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، أو درجة الماجستير في تخصص (المحاسبة) (لا يُشترط وجود خبرة سابقة)؛ فضلًا عن شهادات مهنية مُعتمدة في مجال المحاسبة (SOCPA, CPA).

وأوضحت أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/09/25م، من خلال الرابط التالي: هنا