إنقاذ 14 مصابا إثر حادث مروري في حائل بالمصادفة

على العنزي(صدى):

نجح مدير إدارة الطوارئ والكوارث بـ”صحة حائل” سمير الحنيني، في إنقاذ 14 مصاباً ، أثناء مروره صدفة بحادث مروري لسيارة تقل 14 فرداً من عائلة واحدة، اصطدمت مركبتهم بمؤخرة شاحنة على طريق “حائل-العدوة”.

وكانت عمليات هيئة الهلال الأحمر ، والدفاع المدني، قد تلقت مساء أمس الأحد، بلاغاً عن حادث تصادم بين سيارة وشاحنة، نجم عنه عدد من الإصابات.

وباشر “الحنيني” الحادث وتولى المهمة خارج وقت دوامه الرسمي ، وقام بفرز الحالات المصابة، حتى وصول 9 إسعافات، فيما شرع مع المسعفين بإسعاف المصابين داخل السيارة حتى يتم فك احتجازهم، والذي قام به فريق من الدفاع المدني.

وذكر شهود عيان أن مدير إدارة الطوارئ والكوارث بـ”صحة حائل”، فور وصوله للحادث، عرّف بنفسه ليتولى إسعاف المصابين إسعافاً أولياً، إذ كان يحمل حقيبة إسعافات أولية كبيرة بسيارته، وساهم في إرشاد المتجمهرين بالاهتمام بالمصابين وعدم المجازفة بإخراجهم، حيث قدّم إسعافات لهم جميعاً حتى وصلت الفرق الإسعافية.

وتم نقل جميع المصابين الـ14 إلى مستشفى محافظة الشنان ومستشفى الملك خالد بحائل، في غضون ساعتين فقط، مما يتطلب أكثر من أربع ساعات؛ نظراً لكثرة عدد المصابين وصعوبة فرزهم.