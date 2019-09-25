بالصور.. اندلاع حريق في مدرسة بنات بالشرقية

نايف السالم(صدى):

اندلع حريق محدود بمكيف أحد الفصول الدراسية بمدرسة الابتدائية الخامسة للبنات في صفوى بالمنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء؛ حيث تم إخلاء الطالبات إلى ساحة الفناء الخارجي دون تسجيل أي إصابات.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن فرقة من الدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر السعودي باشروا الحالة وإخماد الحريق وتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لحالة إحدى الموظفات التي تعاني من أزمة تنفسية.

وأشار إلى أن من ثم إسعافها لمستشفى صفوى العام، وحالتها مستقرة ومطمئنة؛ فيما وقف مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان شخصياً على المدرسة؛ بهدف الاطمئنان على سلامة الطالبات ومنسوبات المدرسة.