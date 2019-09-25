بالصور.. خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء العراق

جدة(صدى):

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي.

وفي مستهل المباحثات أبدى خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- ترحيبه بدولة رئيس الوزراء العراقي، منوهاً – حفظه الله – بما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر متينة وروابط راسخة.

وتم خلال المباحثات، استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة بما في ذلك الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت نفطية في بقيق وخريص مؤخراً.

وأكد دولة رئيس الوزراء تضامن جمهورية العراق مع المملكة وحرصها على أمن المملكة واستقرارها.

وثمن خادم الحرمين الشريفين ما أبداه دولة رئيس الوزراء العراقي، مجدداً إدانة واستنكار المملكة للتفجير الآثم في محافظة كربلاء، وقدم – حفظه الله – تعازيه ومواساته لدولته ولذوي الضحايا وللشعب العراقي الشقيق، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وتم خلال المباحثات التأكيد على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومواصلة التشاور والتنسيق في كل ما يخدم أمنهما ومصالحهما المشتركة.

حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز بن خالد الشمري.

كما حضره من الجانب العراقي، معالي نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، ومعالي مدير مكتب رئيس الوزراء محمد الهاشم، ومعالي رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي، والقنصل العام لجمهورية العراق أحمد حسن زهير.