«حساب المواطن » يحسم الجدل بشأن حذف مرفقات وإضافة أخرى في البرنامج

علي القحطاني(صدى):

أجاب حساب المواطن على سؤال بخصوص حذف مرفقات قدمها مواطن إلى البرنامج للحصول على الدعم، وإضافة مرفقات أخرى.

وأوضح حساب المواطنأنه لا يمكن حذف المرفق إلا في حال تم الرد عليه بالرفض، وفي حال تم رفض المرفق بإمكانه الدخول للبوابة (تفاصيل الطلب – إدارة المرفقات) وحذف المرفق المرفوض وتصحيحه وإعادة إرفاقه.

وكان حساب المواطن لفت إلي أنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة تتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة