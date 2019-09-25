لحملة الثانوية.. وظائف شاغرة بالشركة المتحدة للسيارات
كشفت الشركة المتحدة للسيارات عن توفر وظيفتين شاغرتين للرجال عبر برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية :
المسمى الوظيفي:
– بائع متخصص (للرجال – وظيفتان).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
4- إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط).
الوصف الوظيفي:
– بيع مجموعة من السلع والخدمات المتخصصة للعملاء، وتوفير المعلومات المتعلقة بمواصفات المنتجات واستخداماتها وأسعارها، وتولي أمور الدفع وتلقي المدفوعات من العملاء.
وقالت الشركة أن الراتب سيكون 5,067 ريال ، مؤكدة أن التقديم متاح بدءً من اليوم الأربعاء الموافق 25/9/ 2019 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا
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