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لحملة الثانوية.. وظائف شاغرة بالشركة المتحدة للسيارات

لحملة الثانوية.. وظائف شاغرة بالشركة المتحدة للسيارات
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة المتحدة للسيارات عن توفر وظيفتين شاغرتين للرجال عبر برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي:
– بائع متخصص (للرجال – وظيفتان).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
4- إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط).
الوصف الوظيفي:
– بيع مجموعة من السلع والخدمات المتخصصة للعملاء، وتوفير المعلومات المتعلقة بمواصفات المنتجات واستخداماتها وأسعارها، وتولي أمور الدفع وتلقي المدفوعات من العملاء.

وقالت الشركة أن الراتب سيكون 5,067 ريال ، مؤكدة أن التقديم متاح بدءً من اليوم الأربعاء الموافق 25/9/ 2019 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا

 


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