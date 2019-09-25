لحملة الثانوية.. وظائف شاغرة بالشركة المتحدة للسيارات

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة المتحدة للسيارات عن توفر وظيفتين شاغرتين للرجال عبر برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي:

– بائع متخصص (للرجال – وظيفتان).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

4- إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط).

الوصف الوظيفي:

– بيع مجموعة من السلع والخدمات المتخصصة للعملاء، وتوفير المعلومات المتعلقة بمواصفات المنتجات واستخداماتها وأسعارها، وتولي أمور الدفع وتلقي المدفوعات من العملاء.

وقالت الشركة أن الراتب سيكون 5,067 ريال ، مؤكدة أن التقديم متاح بدءً من اليوم الأربعاء الموافق 25/9/ 2019 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا