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أولها مكة المكرمة.. تعرف على أكثر 10 مدن تأثيرا في العالم

أولها مكة المكرمة.. تعرف على أكثر 10 مدن تأثيرا في العالم
نايف السالم(صدى):

كشف المؤرخون عن أكثر 10 مدن تأثيراً في حياة البشرية على مستوى العالم ، غيرت كافة الملامح الإجتماعية والسياسية والإقتصادية ، وذلك على النحو التالي :

1- مكة المكرمة : فبلا منازع جاءت العاصمة المقدسة في المقدمة كونها شهدت مولد الرسول “صلى الله عليه وسلم ” ليخرج منها نور الإسلام ويبلغ عدد المسلمين الآن 1.9 مليار نسمة أي ربع سكان العالم ليأثروا على كافة المناحي الإنسانية .

2- بيت لحم : شهدت المدينة العريقة مولد المسيح عيسى عليه السلام ليبلغ عدد المسيحيين الآن 2.3 مليار نسمة ، وتعد من أهم الوجهات المقدسة التي مرت بأحداث سياسية وأطمع منذ القرون الأولى وحتى الإحتلال الإسرائيلي وهي تتبع الآن السلطة الفلسطينية .

3- باريس : شهدت إتفاقية عام 1783 التي مهدت لقيام الولايات المتحدة وفيما بعد أصبحت أكثر الدول تأثيراً في العالم .

4- بولونيا : فيها تم إنشاء أول جامعة في العالم ، ومنها إندلعت ثورة إنشاء الجامعات والمعاهد بالعالم .

5- شتوتغارت : مدينة ألمانية شهدت مسيرة لأول سيارات بمحركات وقود ومنها انتشرت السيارات لتصل الآن إلى مليار سيارة بالوقود حول العالم .

6- شيفيلد : شهدت أول نادي لكرة القدم عام 1857 م ، ومنها انطلقت نوادي الساحرة المستديرة في العالم .

7- سانت بطرسبرغ : انطلقت منها أول طائرة ركاب عام 1914 ، لتكون بداية الرحلات الجوية بعد ذلك .

8- كامبيردج :انطلق منها تصنيع الحاسوب و الكمبيوتر عام 1873 م على يد تشارلز باباغ .

9- سراييفو : تقع في البوسنة والهرسكتسببت في إندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914م ، عندما اغتال صربي ولي عهد النمسا وزوجته .

10- بنسيلفانيا : أول مدينة تكشف عن بئر للنفط عام 1849 ومنها اشتعل إنتاج النفط في العالم .


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