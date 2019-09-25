بالفيديو.. كيا تكشف عن Mohave الجديدة

سيول(صدى):

اطلقت “كيا” نموذجها الجديد من سيارات Mohave التي يعشقها الملايين من محبي السيارات رباعية الدفع حول العالم ، حيث نلاحظ أن Mohave أصبحت أكبر حجما وأكثر عصرية، وزودت بشبك أمامي عريض مزين بمصابيح LED مميزة، وعناصر من الكروم اللماع.

كما حصلت هذه السيارة على شعار جديد كليا يمثل علامة Mohave التجارية الجديدة، إضافة إلى مصابيح خلفية جذابة موضوعة بشكل طولي على جانبي السيارة من الخلف.

وستطرح هذه السيارة بمحركات بنزين بـ 6 أسطوانات وسعة 3.0 لتر، قادرة على توليد عزم 256 حصانا، ستعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

كما حصلت هذه المركبة على كاميرات أمامية وخلفية، ونظام لمنع انزلاقها على المنعطفات والمنحدرات، وحساسات لقياس المسافات بينها وبين الأجسام المحيطة، وأنظمة كهربائية لتسخين وتبريد المقاعد والتحكم بوضعياتها.