فريق إي دي السعودي ينهي مشاركته في بطولة الامارات للكارتينج

محمد السعران(صدى):

أنهى فريق إي دي السعودي للسباقات مشاركته في الجولة الأولى من بطولة تحدي أيامي X30 الامارات لسباقات الكارتينج، والتي أقيمت على حلبة راك في رأس الخيمة الإماراتية.

وافتتح الفريق مشاركته بعد أن نجح السائق عيسى الدوسري وابنه عبدالله (14 عامًا) من اجتياز التجارب التأهيلية المؤهلة للسباق النهائي.

ولم يحافظ عبدالله المشارك ضمن فئة الناشئين على تقدمه في السباق واحتلاله المراكز الأولى، بعد أن تراجع ترتيبه، بعد أن ارتطم به أحد منافسيه ليتراجع إلى المراكز المتأخرة، في الوقت الذي حقق عيسى المركز الخامس في فئة (shifter).

وينتظر الثنائي يوم الأول من نوفمبر المقبل للمشاركة في الجولة الثانية من البطولة التي ستقام على حلبة كارتدروم في مدينة دبي الإماراتية، فيما يدخل عيسى وابنه عبدالله تحدي الجولة الأولى من بطولة البحرين للكارتينج والتي ستنطلق في الخامس من أكتوبر المقبل على حلبة البحرين الدولية.