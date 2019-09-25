هند القحطاني توجه رسالة للمواطنين: النساء خلقن للزينة والميكب آب

عادل الحربي(صدى):

وجهت هند القحطاني المواطنة المقيمة في الولايات المتحدة، رسالة خاصة إلى المواطنين من الرجال بشأن نظرتهم إلى المرأة التي ترتدي ملابس مكشوفة.

ودعت «القحطاني» في مقطع فيديو، الرجال للتخلي عن نظرتهم للمرأة التي تلبس لبسًا مكشوفا أو تظهر بعض الأجزاء في جسدها اقتداءً بما يفعله العالم من حولهم.

وقالت في مقطع الفيديو «ياناس خلاص تعبنا.. المرأة تلبس على كيفها.. مهما لبست المرأة لا يعني أن الرجل يتحرش فيها.. ليس معنى أن تلبس لبس تحبه أن هناك ضوء أخضر للمنحرف والمجنون أن يعتدي عليها ويفعل ما يشاء».

وأكدت أن النساء خُلقن للزينة والميكب آب وتحب أن تتزين، لافتة إلى أن النساء في كل دول العالم يحضرن المناسبات والحفلات الكبرى بملابس مكشوفة في حين أن الرجل هو الذي يستر كل جسده، مضيفة «كل ما كبرت المناسبة فان المرأة تلبس لبس سواريه يكشف أجزاء كبيرة من جسدها، في مجتمعنا يحولون المرأة لشيطان ويفرضون عليها الاحتشام».

واستكملت «يا عالم في كل دول العالم، المرأة في دول العالم المتقدم تلبس لبس مشخلع ولا أحد يشتهيها في الشارع والجامعة وفي كل مكان، الناس لابسين من تحت خط المؤخرة، والظهر كله طالع والصدر أشياء بسيطة، والله ابن امه يقولها كلمة، وعادي عند الناس».

كما ردت هند القحطاني على كل من يهاجمها من فتيات، قائلة في مقطع فيديو آخر «والله العظيم إني عارفة إن كل الكلام اللي قاعدة تكتبينه انه بدافع الغيرة، بتموتون ياحرام، غيرة ، حقد ، حسد، ليس ياماما تحسديني وتغرين من جمالي».

كما أضافت «ليه ياماما تخليني شماعة تعلقين عليها كل عقدك النفسية، ترى ياماما الغيرة ما تكون هكذا، لأن أنا شخصية افتراضية بالنسبة لكي، غيري من واحدة مثلا متفوقة عليكي في الدراسة».