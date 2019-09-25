دراسة طبية : تناول البصل والثوم يقي السيدات من أمراض خطيرة

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة طبية حديثة عن فوائد كبيرة للثوم والبصل بالنسبة للنساء، حيث يعملان كمضاد حيوي يقيهن من الأمراض الخطيرة ، حيث أن تناولهما كل يوم قد يقلل من خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي.

وقام العلماء بجامعة بوفالو (UB) وجامعة بورتوريكو، بتحليل العادات الغذائية لأكثر من 600 امرأة في بورتوريكو، حيث ارتفعت معدلات الإصابة بالمرض بنسبة كبيرة على مدى العقود القليلة الماضية.

وجد العلماء، أن أولئك الذين يأكلون أكثر من حصة واحدة من التوابل القائمة على البصل والثوم في اليوم، كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 67 في المائة.

وتعتبر واحدة من كل ثماني نساء في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سوف يتطور سرطان الثدي في مرحلة ما من حياتهن، وتظهر الإحصاءات أنه يمكن أن يصل بنفس المعدل للرجال.

وقد اقترحت الدراسات أن تناول الكثير من البصل والثوم يقلل من خطر إصابة الشخص بسرطان الرئة والبروستاتا والمعدة أيضا.