بالصورة.. شمس الكويتية تسخر من شكلها

خالد الظفيري(صدى):

سخرت الفنانة شمس الكويتية من شكلها في صورة جديدة رسمها أحد الرسامين في الشارع أثناء تواجدها في مدينة نيويورك.

وشاركت شمس جمهورها بالصورة التي رسمها الرسام بطريقته ومن وجهة نظره الخاصة، والتي اعتمد خلالها على ابتكار الشكل الأقرب إلى شكل من يرسمه بطريقة كاريكاتير مضحكة.

وظهرت الفنانة الكويتية في الصورة متحمسة، بينما جاءت صورة الكاريكاتير بشكل مختلف ومضحك تمامًا، وبالتالي يبدو أن شمس لم تعجبها التجربة.

وعلقت على صورتها بشكل طريف «انا من وجهة نظر الرسام، بالله عليكم كم تشبهني اللوحة اللي هو رسمها»، وأرفقت التعليق بإيموجي لوجوه ضاحكة وحزينة.

وتفاعل متابعي الفنانة الكويتية مع صورتها وسخريتها من شكلها بشكل كبير، مؤكدين أنها لا تشبهها لكنها تجربة جيدة.