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    سبتمبر

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  3. طائرة دون طيار تصور لقطات مذهلة عبر مضيق جبلي

طائرة دون طيار تصور لقطات مذهلة عبر مضيق جبلي




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