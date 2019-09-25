مؤسسة التقاعد لعملاء الراجحي: « تم تحويل المعاشات »
أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد ، لجميع عملائها الذين لديهم حسابات في بنك الراجحي أنه تم تحويل جميع معاشات شهر سبتمبر 2019 للبنك .
وأكدت المؤسسة خلال بيان إعلامي ، أنه في حالة عدم الإيداع على المتقاعد مراجعة ” بنك الراجحي ” .
عبدالله[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 11 دقيقة
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
انا مريت الصباح مصرف الراحجي بخصوص تاخر راتبي التقاعدي قال لي الموظف اذهب الى مرجع راتبك وذهبت الى مؤسسة التقاعد وقالوا الراتب محول للبنك من اسبوع راجع المصرف اتصلت على المصرف قال فيه بعض العملاء تاخرت رواتبهم طيب كان من اول افادني الموظف مشاوير ما بين موسسة التقاعد والمصرف وفي الاخير الخلل من المصرف والى هذه اللحظه لم يتزل الراتب الساعه الان الرابعة عصرا