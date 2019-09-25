مؤسسة التقاعد لعملاء الراجحي: « تم تحويل المعاشات »

علي القحطاني(صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد ، لجميع عملائها الذين لديهم حسابات في بنك الراجحي أنه تم تحويل جميع معاشات شهر سبتمبر 2019 للبنك .

وأكدت المؤسسة خلال بيان إعلامي ، أنه في حالة عدم الإيداع على المتقاعد مراجعة ” بنك الراجحي ” .