 نائب وزير خارجية روسيا يعلن عن موعد زيارة بوتين للمملكة  

عادل الحربي(صدى):

قال نائب وزير الخارجية الروسي بوغدانوف: ” أعتقد أن زملاءنا العسكر في وزارة الدفاع والمؤسسات الأمنية الخاصة بينهم اتصالات مكثفة، ومؤكد أنهم يعملون على إعداد الوثائق والاتفاقيات “.

وحول نيّة موسكو إرسال خبرائها إلى المملكة لمتابعة التحقيق، كما فعلت الولايات المتحدة وفرنسا: ” نحن نشارك في اتصالات وخطوات لنعرف خلفية الأحداث “.

وعن موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ إلى المملكة، أشار بوغدانوف: “منتصف أكتوبر”، لافتا إلي أن “الزيارة تعطي شيئاً إضافياً فيما يخص التعمق في تعزيز روابط الصداقة التقليدية بين شعبين وبلدين، وتنسيق الكثير من الأمور في التطورات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والخليج”.