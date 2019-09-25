«كن حذراً» ندوة لتنمية القيم الوطنية لدى طلاب تعليم بيشة

محمد بن طحيطح(صدى):

نفذت إدارة التعليم في بيشة ممثلة في قسم التوجيه والإرشاد صباح اليوم ندوة وطنية بعنوان (كن حذراً) ضمن فعاليات الإحتفال باليوم الوطن التاسع والثمانين للمملكة وبحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية ، شارك فيها نخبة من الأكاديميين وحضرها قرابة 300 طالب على مسرح مركز الأمير منصور بن مقرن الثقافي .

حيث قدم ضيوف الندوة وهم :

أ.سياف بن لزهر ـ د.عبدالله الشعشاعي ـ د.بندر الشهري ـ د.حامد الشمراني .

أوراق عمل في عدة مواضيع توعوية ووطنية ، فيما أدار الندوة المتحدث الرسمي لتعليم بيشة أ. ناجي السبيعي.

وهدفت الندوة إلى تنمية القيم الوطنية لدى الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الشائعات.

حيث تحدث في البداية د . حامد الشمراني ، عن تعزيز الأمن الفكري لدى الطلاب للوقاية من أضرار وسائل التواصل الاجتماعي . في حين قدم د. عبدالله الشعشاعي ورقة عمل بعنوان ” استمسك بالكتاب والسنة للصعود نحو القمة واحذر مزالق السقوط ”

أما د.بندر الشهري فقد تحدث عن العلاقة بين التقنية والجرائم المعلوماتية ، في حين كان عنوان ورقة عمل أ.سياف بلزهر بعنوان ( ماهية اليوم الوطني والقيم المبتغاة )