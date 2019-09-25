بالفيديو.. آيفون 11 برو ماكس يخضع للحرق والثني والتحطيم

وكالات(صدى):

وثقت قناة JerryRigEverything – المعروفة بأنها إحدى أكثر القنوات “تطرفًا” في اختبارات المتانة ، بمقطع فيديو ، خضوع أقوى هواتف آيفون 11 التي أطلقتها شركة آبل حديثًا: (آيفون 11 برو ماكس) iPhone 11 Pro Max، لعدد من الاختبارات، بما في ذلك الحرق والانحناء، فضلًا عن الخدش بأدوات حادة.

وبدأت القناة ، الاختبار بفتح صندوق الهاتف، ثم الإشارة إلى المزايا الجديدة التي جاء بها الهاتف، مثل الشحن السريع مع الإشادة بتضمين شاحن يدعم الشحن باستطاعة 18 واط في صندوق الهاتف، وذلك بخلاف ما فعلته الشركة العام الماضي عندما دعمت الشحن السريع، ولكن؛ للوصول إلى أقصى استطاعة، كان يتعين على المستخدمين شراء شاحن منفصل، بحسب ما ذكرت “العربية”.