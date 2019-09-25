أزمة تشتعل بين بنزيما وإدارة ريال مدريد

طلال الغامدي(صدى):

كشفت صحيفة ” ديفنسا سنترال ” الإسبانية عن أزمة مشتعلة بين نجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما وإدارة ناديه .

وأعرب بنزيما للمقربين أكثر من مره عن عدم رضاه بسبب فجوة الأجور التي تنتهجها الإدارة ، منتقداً حصوله على نصف الأجر الذي يحصل عليها إيدين هازرد المنتقل حديثاً من تشيلسي .

وأكدت الصحيفة أن بنزيما يرغب في حسم موقفه مع ريال مدريد ويشعر بالقلق بسبب تأخر مسؤولي ريال مدريد في التفاوض معه من أجل التجديد .

ويعتزم بنزيما الإستمرار مع النادي الملكي حتى إعتزاله إلا أنه مستاء من تأخر الإدارة ووماطلتها في تجديد العقد .

ومع ذلك فإن مسؤولي الريال أكدوا أنهم لا يمانعون التجديد لبنزيما وفي نفس الوقت يرون أنه لا داعي للتسرع خاصةً وأنه يتمتع بعلاقة مميزة مع رئيس النادي وأن تفاصيل العقد لن تسبب أزمة .