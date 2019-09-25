شركة راشد عبدالرحمن يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، باب التقديم إلى عدة وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق، للعمل في كل من «جدة، الطائف، وينبع».

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني «بوابة التوظيف»، أن الوظائف متاحة لحملة الثانوية فما فوق تحت المسميات والشروط التالية:

1- مسؤول التحصيل Collections Officer «جدة»:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة الدبلوم في تخصص «المحاسبة» أو ما يعادلها، مع خبرة لا تقل عن سنة.

2- مساعد محاسب Assistant Accountant «جدة»:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على شهادة الثانوية العامة، مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال المحاسبة.

3- مُنسق النقل Transport coordinator «جدة»:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة الدبلوم في التخصصات الإدارية، مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال النقل أو الخدمات اللوجستية.

4- مُنسق مبيعات Sales Coordinator «الطائف»:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على شهادة الثانوية العامة، مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال المحاسبة.

5- مُنسق مبيعات مبتدئ JR.Sales Coordinator «ينبع»:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على شهادة الثانوية العامة، ولا يٌشترط وجود خبرة سابقة.

كما أشارت إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/09/25م، من خلال الرابط التالي هنا