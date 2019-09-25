إمارة نجران تعلن أسماء المتأهلين لشغل الوظائف الإدارية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إمارة منطقة نجران، اليوم الأربعاء، عن أسماء (۷۱) متقدمة ومتقدمة على وظائفها التي سبق الإعلان عنها، وتدعوهم لإجراء المطابقة والمقابلة الشخصية بمبنی (دیوان الإمارة) بمنطقة نجران اعتبارا من يوم الأحد الموافق

1441 / ۱ / ۳۰ هـ، من الساعة 10 صباحا حسب الشروط، والمواعيد المحددة الكل متقدم ومتقدمة الموضحة أمام أسمائهم.

وتعد شروط اجراء المطابقة والمقابلة الشخصية: إحضار أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها، إحضار سيرة ذاتية مكتوبة باللغة العربية، الالتزام بموعد المقابلة المحدد وفي حال عدم الحضور سيعتبر ذلك عدولا عن الرغبة في الترشیح، أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها موضحا بها التخصص والتقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

يأتي ذلك بالإضافة إلى إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة مع إرفاق مفاتيح احتساب المعدل، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم وترشيح الأعلى نقاط من المتقدمين على نفس الوظيفة؛ بينما الأسماء حسب الجداول التالية.