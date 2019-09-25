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فيديو صادم لبلقيس فتحي بعد ما فعلته بوجهها

فيديو صادم لبلقيس فتحي بعد ما فعلته بوجهها
فهمي محمد(صدى):

نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي قطع فيديو وصور من داخل كواليس تصويرها لكليب أغنيتها الجديدة ” تعالى شوف ” التي غنتها باللهجة المغربية .

وظهرت بلقيس بشكل خارج التوقعات ومكياج جديد للغاية استخدمته للتعبير عن حالتها العاطفية أثناء الأغنية الجديدة ، حيث ظهرت متعددة العيون والحواجب بشكل محترف ومثير .

وكانت الفنانة اليمنية قد اختارت إطلاق الأغنية باللهجة المغربية معربة عن حبها الشديد للجمهور المغربي ، فيما انتقدها البعض لمبالغتها عندما قالت أنها تشك بأن أصولها مغربية مما أثار غضب محبيها في اليمن .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 33 دقيقة

بنت الحديدة

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