فيديو صادم لبلقيس فتحي بعد ما فعلته بوجهها

فهمي محمد(صدى):

نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي قطع فيديو وصور من داخل كواليس تصويرها لكليب أغنيتها الجديدة ” تعالى شوف ” التي غنتها باللهجة المغربية .

وظهرت بلقيس بشكل خارج التوقعات ومكياج جديد للغاية استخدمته للتعبير عن حالتها العاطفية أثناء الأغنية الجديدة ، حيث ظهرت متعددة العيون والحواجب بشكل محترف ومثير .

وكانت الفنانة اليمنية قد اختارت إطلاق الأغنية باللهجة المغربية معربة عن حبها الشديد للجمهور المغربي ، فيما انتقدها البعض لمبالغتها عندما قالت أنها تشك بأن أصولها مغربية مما أثار غضب محبيها في اليمن .