بعد تعرضها لعمل تخريبي.. أرامكو تستعيد إنتاج النفط أسرع من المتوقع

الرياض(صدى):

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات لوكالة رويترز ، أن المملكة نجحت في استعادت طاقتها الإنتاجية للنفط إلى 11.3 مليون برميل يوميًّا بعد هجمات 14 سبتمبر على اثنتين من منشآتها النفطية ، حيث يبلغ إنتاج النفط الخام السعودي من حقل خريص الىن 1.3 مليون برميل يوميًّا، وحوالي 4.9 مليون برميل من حقل بقيق حاليًا.

وكان نقل الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي بجدة ، بشرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للمواطنين والمواطنات ومحبي هذه الدولة بعودة الإمدادات البترولية لما كانت عليه قبل الساعة 3 و43 دقيقة، جراء العمل التخريبي السافر على منشأتَي النفط في بقيق وخريص التابعتيْن لشركة أرامكو السعودية يوم السبت قبل الماضي.

وقال: “إنه استكمالًا لما أعلنته المملكة؛ فقد نتج عن ذلك العدوان انقطاع نحو 5.7 مليون برميل يوميًّا من إنتاج الزيت الخام؛ منها 4.5 مليون برميل يوميًّا من معامل بقيق؛ حيث تتم معالجة الإنتاج من عدة حقول، كما تَعَطّل إنتاج نحو 2 بليون قدم مكعب من الغاز المصاحب، ونحو 1.3 بليون قدم مكعبة من الغاز الجاف، و500 مليون قدم مكعبة من غاز الإيثان، ونحو نصف مليون برميل من سوائل الغاز.

وأضاف: إن هذا الانقطاع يمثل نحو نصف إنتاج المملكة من الزيت الخام؛ بما يعادل نحو 6% من الإنتاج العالمي، وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم بقدرات شركة أرامكو السعودية، وسجلها المميز في الأداء والكفاءة وجهود العاملين فيها، وبيئة الأعمال التي يسرتها لها الدولة؛ فقد تم خلال اليومين الماضييْن احتواء الأضرار، واستعادة أكثر من نصف الإنتاج الذي تَعَطّل نتيجة هذا العمل التخريبي السافر .