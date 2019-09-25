بالفيديو.. «الجزيرة» تقع في شر أعمالها وتبث إهانة أمير قطر على يد الرئيس الفرنسي
وقعت قناة الجزيرة القطرية في خطأ فادح مخالفاً لسياستهم الإعلامية المغيبة للحقائق ، إذ بثت الواقعة المهينة لأمير قطر على يد الرئيس الفرنسي ماكرون خلال إجتماع الأمم المتحدة بنيويورك .
وعبر بوق الإعلام القطري أطل تميم في الفيديو متجها للسلام على “ماكرون ” ليمد الآخر يده وهو جالساً وواضعاً قدم على أخرى في إستخفاف واضح به وإهمال لشخصه .
وسارعت الجزيرة بتحويل الكاميرا لحدث آخر ومحاولة تدارك موقفها ولكن بعد فوات الأوان .
ورأى الجميع بلا منازع أن المقطع إهانة وعدم تقدير لأمير قطر أمام العالم ، إذ قال مغرد : يتعامل بكل استهزاء واحتقار عند السلام عليه .. الله يزيدك ذل وهوان ياتميم ..
وقال آخر : من يهن يسهل الهوان عليه .. دور قطر انكشف وبدأ يتلاشى ، لذلك الصورة تعبر عن الحالة ، وغيرها من التعليقات .
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