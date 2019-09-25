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  3. بالفيديو.. «الجزيرة» تقع في شر أعمالها وتبث إهانة أمير قطر على يد الرئيس الفرنسي

بالفيديو.. «الجزيرة» تقع في شر أعمالها وتبث إهانة أمير قطر على يد الرئيس الفرنسي

بالفيديو.. «الجزيرة» تقع في شر أعمالها وتبث إهانة أمير قطر على يد الرئيس الفرنسي
ماجد القزيز(صدى):

وقعت قناة الجزيرة القطرية في خطأ فادح مخالفاً لسياستهم الإعلامية المغيبة للحقائق ، إذ بثت الواقعة المهينة لأمير قطر على يد الرئيس الفرنسي ماكرون خلال إجتماع الأمم المتحدة بنيويورك .

وعبر بوق الإعلام القطري أطل تميم في الفيديو متجها للسلام على “ماكرون ” ليمد الآخر يده وهو جالساً وواضعاً قدم على أخرى في إستخفاف واضح به وإهمال لشخصه .

وسارعت الجزيرة بتحويل الكاميرا لحدث آخر ومحاولة تدارك موقفها ولكن بعد فوات الأوان .

ورأى الجميع بلا منازع أن المقطع إهانة وعدم تقدير لأمير قطر أمام العالم ، إذ قال مغرد : يتعامل بكل استهزاء واحتقار عند السلام عليه .. الله يزيدك ذل وهوان ياتميم ..

وقال آخر : من يهن يسهل الهوان عليه .. دور قطر انكشف وبدأ يتلاشى ، لذلك الصورة تعبر عن الحالة ، وغيرها من التعليقات .


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