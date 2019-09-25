بايرن ميونيخ يهدد منتخب ألمانيا

طلال الغامدي(صدى):

هدد أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونيخ، الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا؛ بسبب تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، رافضًا وجوده في التشكيل الأساسي للمنتخب.

وأوضح «هونيس» أنه لن يقبل بوجود «شتيجن» كحارس أساسي على حساب حارس فريقه مانويل نوير، قائلًا «في حالة وجود شتيجن أساسيًا، سأمنع نوير من الانضمام لمعسكرات المنتخب الألماني».

كما أشار إلى أن الحارس نوير هو رقم واحد ولا يوجد نقاش في ذلك، قائلًا «نوير هو رقم واحد، ولا يوجد نقاش، نحن لا نود الإضرار بسمعة لاعبينا».

ومن جانبه، أكد أوليفر بيرهوف مدرب منتخب ألمانيا، أنه لا يشعر بالقلق من تصريحات هونيس، لافتًا إلى أن النادي مُلزم بموجب قوانين الفيف