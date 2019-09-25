توفر وظائف نسائية في شركة البعد العالمي للتعليم والتدريب

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة البعد العالمي للتعليم والتدريب عبر البوابة الوطنية للعمل طاقات ومن خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات عن توافر 2 وظيفة نسائية شاغرة للعمل في الشركة في مدينة الرياض وفق مسمى وظيفي ممثل خدمة العملاء ، براتب شهري 4000 ريال ، وبدلات ومزايا أخرى .

وقالت الشركة إنه تتمثل المهام الوظيفية في إدارة تسجيل الطلبة، والقيام بكافة الأعمال الإدارية، وإدخال بيانات الطلبة إلكترونياً، ومتابعة وقت مباشرة كل طالب في كل برنامج والمدة المتبقية له، ورفع الشكاوي والاقتراحات والاستفسارات من الأهالي إلى الإدارة بشكل يومي.

واشترطت الشركة ، أن تكون المتقدمات من الحاصلات على شهادة البكالوريوس في العلوم الإدارية اختصاص إدارة أعمال، أو ما يعادلها ، والقدرة على التعاون والعمل ضمن فريق ، والإجادة للغة الإنجليزية بمستوى متقدم.

موعد التقديم

تم فتح باب التقديم ابتداء من تاريخ 16/1/1441 هجري ، ويتم تقديم وظائف شركة البعد العالمي للتعليم والتدريب من خلال النقر على الرابط التالي التابع للبوابة الوطنية للعمل طاقات اضغط هنا