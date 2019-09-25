الرياض(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لحرس الحدود برتبة ( جندي أمن ودوريات بحري ) للعمل في المناطق البحرية لصالح قوة أمن وحماية المرافق البحرية بحرس الحدود.

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة ( أبشر ــ التوظيف ) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحا ًالموافق 30 / 1 / 1441هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحا الموافق 4 / 2 / 1441هـ على الرابط التالي هنا .