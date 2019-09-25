خبير مناخ يتوقع عودة أرض العرب مروجا وأنهارا 

عادل الحربي(صدى):

أوضح محلل الطقس والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني أن الطقس في شبه الجزيرة العربية سيتحول خلال 15 عامًا، وستصبح المملكة مكانًا لتساقط الثلوج والأمطار؛ بينما ستجف أوروبا.

ولفت الجهني أن التطرف المناخي أحد الدلائل على تغير المناخ؛ لذلك فالعالم أجمع يحاول التقليل من آثاره، وآخر الدراسات المناخية تشير إلى تغير مناخي قادم.

ومن جانبه، أشار أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند: “قد تكون عودة أرض العرب مروجًا وأنهارًا نتيجة -والله وحده أعلم- لحدث كوني عظيم يتسبب في تغيير مجريات الأحوال الجوية العامة لكوكب الأرض، وقد يكون ذلك بسبب انفجار البراكين الخامدة والضخمة في جزيرة العرب أو براكين جاوة أو الفلبين أو ألاسكا أو غيرها من البراكين الأرضية الضخمة، وهذه الفرضية الأولى التي قد تكون السبب في عودة أرض العرب مروجًا وأنهارًا”.

وكانت قمة الأمم المتحدة الخاصة بالمناخ في نيويورك، حذرت من التغيرات المناخية، وتقلباتها الخطيرة، داعية للبحث في سبل خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري الذي يهدد مستقبل الأجيال القادمة بحدوث تحولات مناخية شديدة، تَمَثّلت في كثافة الأمطار، والفيضانات والسيول في مناطق صحراوية، والجفاف، والتصحر، وارتفاع الحرارة في مناطق معتدلة؛ مما يؤثر على استقرار المجتمعات