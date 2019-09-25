أدبي جدة وجمعية الثقافة يعلنون أسماء الفائزين في مسابقة «قرأنا عن الوطن»

حسين العلي(صدى):

أعلن نادي جدة الأدبي، وجمعية الثقافة والفنون أسماء الفائزين في مسابقة (قرأنا عن الوطن) أجمل اقتباس في تجسيد الوطنية احتفاءً باليوم الوطني التاسع و الثمانين التي تجاوزت أكثر من 600 مشاركة تمت متابعتها على حسابي النادي والجمعية وفريق معا لنقرأ. حيث جاءت في المركز الاول المتسابقة رنا مرزا وفي المركز الثاني امنة العزيزي وفي المركز الثالث طرايف الحريص . وجاءت في المركز الرابع أوصاف الفيصل وفي المركز الخامس عزيزة الدوسري .

وقال المدير التنفيذي لفعاليات اليوم الوطني بالشراكة بين أدبي جدة وجمعية الثقافة والفنون الاستاذ الدكتور عبدالرحمن بن رجاء الله السلمي إن فعالية قرأنا عن الوطن تأتي لتجسد ثقافة القراءة عن الوطن واستخراج أجمل التعليقات والإشارات التي تعبر عن مكانة الوطن في الوجدان. وأضاف إن هذه الفعالية تغطي مساحة الوطن بأكمله فالمشاركات متنوعة ومن جميع الأطياف . وقال السلمي أوكلنا مهمة التحكيم لفريق منتدى الكتاب وتم اختيار الخمسة الأوائل. وأضاف السلمي، أنه سيجري تكريم الفائزين في حفل يقيمه النادي ، بحضور عدد من المثقفين والأدباء.