بالفيديو.. ابنة الأمير سعود الفيصل تكشف تفاصيل مؤثرة للدقائق الأخيرة في حياته

نايف السالم(صدى):

كشفت الأميرة لنا، ابنة الأمير الراحل سعود الفيصل، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدها مؤكدة أنه يوم وفاته لم يشكُ من أية أعراض صحية ولا عوارض مرضية.

وقالت الأميرة لنا خلال وثائقي تم عرضه على MBC أنها في تلك الليلة لم تتمكن من النوم ، وكانت إحدى ليالي شهر رمضان وظلت مستيقظة إلى قرب التاسعة صباحاً حتى أُخبرت أن الأمير لم يستيقظ بعد، رغم ارتباطه بموعد هام.

وأضافت: ” أنا حسبت أنهم خائفين يدخلوا عليه، فدخلت أنا وجدته متوفياً ” ؛ لافتة إلى أنهم تواصلوا مع الإسعاف الذين حاولوا إنقاذ الموقف إلا أن الأمر لم ينجح.