بالفيديو.. مدرب الأهلي السابق : لاعبي الفريق يتصرفون بأنانية ولا يحترمون بعضهم

ماجد محمد(صدى):

تحدث مدرب الأهلي المقال الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، لبرنامج “في المرمى” على “العربية” ، عن تفاصيل صادمة بعد رحيله قائلا إنه وجد لاعبين لا يحترمون بعضهم البعض.

وقال برانكو ، إنه عندما حضر إلى الأهلي أبلغوه أن اللاعبين لا يحترمون بعضهم البعض، وأنهم يتصرفون بأنانية كل لاعب يلعب لصالحه الشخصي، دون النظر لمصلحة الأهلي، وأنه حاول علاج ذلك إلا أن الوقت لم يسعفه.

وذكر أنه رفض لاعب النصر نور الدين أمرابط وفضل عليه مصطفى بصاص لجديته في التدريبات.