متابعة- أميرة خالد(صدى):

أظهرت دراسة جديدة أن المكسرات تساعد في محاربة السمنة وذلك من خلال استبدال الوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطس بالقليل من المكسرات يوميا.

وأوضحت أن استبدال الوجبات الخفيفة غير الصحية بالمكسرات، يمكن أن يبطئ انتشار السمنة المخيف المرتبط بالتقدم في العمر، مشيرة إلى أن مضغ المكسرات يستغرق جهدا أكبر من تناول الوجبات السريعة، فضلا عن أن المستوى العالي من الألياف بداخلها يمكن أن يجعل الناس يشعرون بالشبع لفترة أطول.

وأبانت أن ألياف الجوز، ترتبط بالدهون في الأمعاء، ما يعني إفراز مزيد من السعرات الحرارية، لافتة إلى أن المكسرات تساعد في تجنب الجوع وتزيد من كمية الدهون التي تفرز، وبالتالي فإن ذلك قد يساعد على عدم الإصابة بالسمنة.