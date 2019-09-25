بعد استقالات أطباء شرعيين..جراح يشكك بالأدلة في صحة تقرير حالة إسراء غريب

القدس المحتلة(صدى):

كشف جراح أردني عن تناقض وإزدواجية في تقرير الطب الشرعي بقضية الفلسطينية الشابة إسراء غريب .

وقال الدكتور “زيد سمكري ” أن سبب الوفاة الرئيسي بتقرير الطب الشرعي لا يتماشى مع المشاهدات التشريحية للمجني عليها .

وأضاف أن ما ورد في التقرير كسبب للوفاة يعد ثانوياً ، ويضع علامات إستفهام حول دقة تقرير الطب الشرعي الذي أعلنته النيابة العامة في مؤتمر صحفي .

وكشف التقرير أن هناك مادتين سامتين تم العثور عليهما في عينة سائل المعدة من “إسراء” يحتاج إلى تبرير .

واستدل أيضاً بالكشف عن عن وجود مادة “الأولانزايين” المستخدمة في علاج الفصام وتناوله يسبب تأثيرات على القلب والجهاز العصبي وهو ما يثير تساؤلات من أهمها ” من وصفه لها ، وهل كانت تعيش تحت ضغط نفسي قبل تعنيفها الذي أودى بحياتها إضطرها لتناوله ؟ ..

وقال “السمكري ” أن قصور الجهاز التنفسي الذي عرضه تقرير الطب الشرعي واعتبره سبب رئيسي للوفاه كان نتيجة وليس سبب ، وجاء بعد تعرضها لضربات شديدة أثرت على الجهاز التنفسي .

وطالب السمكري بالتحقيق في تلك التساؤلات مشككاً في نتائج التقرير ، وذلك بعدما تقدم بالفعل عدد من الأطباء الشرعيين بإستقالاتهم قبل إعلان نتيجة التقرير بشهر .

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