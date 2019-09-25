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  3. بعد استقالات أطباء شرعيين..جراح يشكك بالأدلة في صحة تقرير حالة إسراء غريب

بعد استقالات أطباء شرعيين..جراح يشكك بالأدلة في صحة تقرير حالة إسراء غريب

بعد استقالات أطباء شرعيين..جراح يشكك بالأدلة في صحة تقرير حالة إسراء غريب
القدس المحتلة(صدى):

كشف جراح أردني عن تناقض وإزدواجية في تقرير الطب الشرعي بقضية الفلسطينية الشابة إسراء غريب .
وقال الدكتور “زيد سمكري ” أن سبب الوفاة الرئيسي بتقرير الطب الشرعي لا يتماشى مع المشاهدات التشريحية للمجني عليها .

وأضاف أن ما ورد في التقرير كسبب للوفاة يعد ثانوياً ، ويضع علامات إستفهام حول دقة تقرير الطب الشرعي الذي أعلنته النيابة العامة في مؤتمر صحفي .

وكشف التقرير أن هناك مادتين سامتين تم العثور عليهما في عينة سائل المعدة من “إسراء” يحتاج إلى تبرير .

واستدل أيضاً بالكشف عن عن وجود مادة “الأولانزايين” المستخدمة في علاج الفصام وتناوله يسبب تأثيرات على القلب والجهاز العصبي وهو ما يثير تساؤلات من أهمها ” من وصفه لها ، وهل كانت تعيش تحت ضغط نفسي قبل تعنيفها الذي أودى بحياتها إضطرها لتناوله ؟ ..

وقال “السمكري ” أن قصور الجهاز التنفسي الذي عرضه تقرير الطب الشرعي واعتبره سبب رئيسي للوفاه كان نتيجة وليس سبب ، وجاء بعد تعرضها لضربات شديدة أثرت على الجهاز التنفسي .

وطالب السمكري بالتحقيق في تلك التساؤلات مشككاً في نتائج التقرير ، وذلك بعدما تقدم بالفعل عدد من الأطباء الشرعيين بإستقالاتهم قبل إعلان نتيجة التقرير بشهر .

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