الجبير: الأمانة تسعى لتوفير الأجواء والمناخ المناسبين للتجار و المستهلكين

محمد السعران(صدى):

يفتتح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير يوم الأحد القادم الموافق 30/01/1441هـ، مشروع تأهيل المظلة رقم 2 المكيفة بسوق الخضار المركزي بالدمام، وذلك ضمن خطة الأمانة التطويرية لأسواق النفع العام في حاضرة الدمام.

وأكد معاليه بأن هذا المشروع يعتبر تجربة أولى وسيتم تأهيل بقية المظلات بالتتابع، مشيراً إلى أن الأمانة تسعى من خلال إعادة تأهيل المظلة إلى توفير الأجواء والمناخ المناسبين سواء للمستفيدين من السوق من التجار أو المستهلكين، وتوفير الأجواء المناسبة للحفاظ على الأغذية في أجواء مناسبة، وهو ما دفع الأمانة لتأهيل المظلة وتكييفها بشكل كامل حرصاً على سلامة المستهلكين، وللوصول بالسوق إلى سوق نموذجي على أرض الواقع، مشددا على أنه تم مراعاة معايير الجودة في الأداء والتي انطلق بها المشروع.

من جهته أوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل في بيان صحافي، أن مشروع تأهيل المظلة رقم 2 في سوق الخضار المركزي يتضمن: 180 مبسط مساحة كل مبسط 13 متر مربع، فيما تم توفير أكثر من 200 موقف، وتزويد المظلة بـ 36 كاميرا مراقبة، إضافة الى توفير 5 مخارج طوارئ، ومدخلين رئيسين.

وأشار الى أنه تم إعادة تأهيل شاملة للمظلة بشكل عام وتكييفها، والتي تتيح فرص عمل للسعوديين في أجواء مكيفة تشجعهم على العمل براحة من خلال بيئة عمل مميزة، حرصت أمانة المنطقة الشرقية على توفيرها للبائعين.

وقال أن الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة التعمير والمشاريع، قامت خلال الفترة الماضية بالعمل على مشروع تأهيل المظلة رقم 2 في سوق الخضار المركزي بالدمام، من خلال إغلاق المظلة بشكل كامل وتكييفها وإعادة تصميم المباسط فيها بشكل جديد وبتنظيم أفضل وأكثر حداثة، مشددا على حرص الأمانة وفق توجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بالإسراع في السعي لإنهاء المشروع، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 4170 مترًا مربعًا, حيث تحتوي على180 مبسط ، بحيث يحتوي كل مبسط على مستودع خاص بالمبسط، إلى جانب توفير200 موقفً للسيارات بشكل منظم، و توفير عربات للتسوق على غرار المعمول به في مراكز التسويق، بالإضافة إلى تخصيص بوابتان رئيسيتان، وكذلك بوابات فرعية، مع توفير أماكن مخصصة للاستراحة للمتسوقين.

ولفت الى حرص الأمانة على تهيئة المظلة كتجربة أولى وتحويلها من مظلة مفتوحة إلى مظلة نموذجية، تسهم بشكل كبير في الاحتفاظ بالفواكه والخضار طازجة منذ لحظة وصولها للسوق لغاية وصولها للمستهلك، وبالتالي فإن الأمانة تسعى جاهدة لتأهيل هذه المظلة ومن ثم سيتم تطبيق ذلك على بقية المظلات.