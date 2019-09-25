بالفيديو.. كلمات مؤثرة من الأمير عبدالرحمن بن مساعد لابن الشهيد الملحم

طلال الغامدي(صدى):

وجه الأمير عبدالرحمن بن مساعد، كلمات مؤثرة لابن الشهيد عبدالرزاق الملحم، خلال تواجدهما معا.

وأظهر مقطع فيديو، الأمير عبدالرحمن بن مساعد يقف بجوار نجل الشهيد، وقال له: ” أبوك الي سواه شي عظيم، ولولا أبوك وأمثاله كان نحن ولا شيء، انت اعرف أن أبوك بطل وهذه ليست سوالف، أبوك بطل عظيم ويجب ان تفخر به “.

وكان المقدم عبدالرزاق الملحم قد استُشهد قبل نحو ثلاثة أعوام أثناء عملية تحرير جبل ” المخروق ” على الحدود في منـطقة نجران.