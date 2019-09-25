رونالدو يثير غضب الفيفا

نواف السالم(صدى):

أثار تخلف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس من حضور حفل جوائز “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم، غضب مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ونشر رونالدو صورة عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام” يقرأ خلالها كتابا في نفس موعد إقامة حفل توزيع جوائز الفيفا.

وبدت علامات الغضب على وجه إنفانتينيو رئيس الفيفا من تصرف رونالدو، مما دفع المسئولين لتخطي اسمه أثناء الإعلان عن تشكيل العام الذي تواجد فيه.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، فاز بالتتويج بجائزة أفضل لاعب “ذا بيست” في العام 2019.