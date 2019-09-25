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الديوان الملكي: وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد

الديوان الملكي: وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد
جدة(صدى):

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الأربعاء الموافق 26 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، ” إنا لله وإنا إليه راجعون ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3826 ] نشر منذ 10 دقائق

الله يرحمها

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