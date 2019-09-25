بعد إقالة إيفانكوفيتش.. 3 مدربين مميزين على طاولة الأهلي 

نواف السالم(صدى):

يسعى النادي الأهلي للتعاقد مع مدرب بديل لبرانكو إيفانكوفيتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم المقال الذي ينتظر أن يحسم التعاقد الرسمي معه خلال اليومين المقبلين.

ووفقا للمعلومات الواردة فإنه يوجد على طاولة الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي ملفات لأسماء ثلاثة مدربين مميزين يفاضل بينهم مسؤولو النادي قبل حسم الأمر بشكل رسمي مع أحدهم لإكمال المهمة من المدرب الوطني صالح المحمدي مدرب فريق الناشئين بالنادي الذي تولى مهمة الإشراف الفني على الفريق الأول لكرة القدم بشكل مؤقت.

ووضع مسيرو النادي الأهلي فترة التوقف للمنافسات المحلية القادمة في الحسبان لإسناد المهمة للمدرب الجديد وجهازه المساعد، كما جاءت عقب الجولتين القادمتين أمام النصر والفيحاء وتحديدا مطلع شهر أكتوبر المقبل لخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال هذه الفترة مباراتين أمام سنغافورة ومنتخب فلسطين ضمن تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس 2022.