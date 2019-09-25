مقتل 39 مسلحا من طالبان في غارات جوية بأربعة أقاليم بأفغانستان

كابول(صدى):

نفذت قوات الأمن الأفغانية سلسلة من الغارات الجوية في أربعة أقاليم في الساعات الـ24 الماضية في أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 39 مسلحا على الأقل من حركة طالبان.

ونقلت وكالة ” خاما برس ” الأفغانية للأنباء عن مسؤولين عسكريين قولهم اليوم ” إن غارات جوية في منطقة ” سار-إي-بول ” عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم الواقع شمال البلاد أسفرت عن مقتل 20 مسلحا على الأقل من طالبان ” .

وأضاف المسؤولون أن غارة جوية بمنطقة ” كرم كول ” بإقليم فارياب أسفرت عن مقتل 12 مسلحا من طالبان ، إضافة إلى ذلك، أسفرت غارات جوية عن مقتل ستة مسلحين من طالبان في منطقتي ” أندار ” و ” قره باغ ” بإقليم غزني.

وذكر المسؤولون أن غارة جوية في منطقة سيد آباد بإقليم وردك أسفرت عن مقتل مسلح من طالبان.