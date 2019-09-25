مقتل 39 مسلحا من طالبان في غارات جوية بأربعة أقاليم بأفغانستان
نفذت قوات الأمن الأفغانية سلسلة من الغارات الجوية في أربعة أقاليم في الساعات الـ24 الماضية في أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 39 مسلحا على الأقل من حركة طالبان.
ونقلت وكالة ” خاما برس ” الأفغانية للأنباء عن مسؤولين عسكريين قولهم اليوم ” إن غارات جوية في منطقة ” سار-إي-بول ” عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم الواقع شمال البلاد أسفرت عن مقتل 20 مسلحا على الأقل من طالبان ” .
وأضاف المسؤولون أن غارة جوية بمنطقة ” كرم كول ” بإقليم فارياب أسفرت عن مقتل 12 مسلحا من طالبان ، إضافة إلى ذلك، أسفرت غارات جوية عن مقتل ستة مسلحين من طالبان في منطقتي ” أندار ” و ” قره باغ ” بإقليم غزني.
وذكر المسؤولون أن غارة جوية في منطقة سيد آباد بإقليم وردك أسفرت عن مقتل مسلح من طالبان.
اترك تعليقاً