تفاصيل إصابة جوليانو نجم نادي النصر ومدة غيابه

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية ، أن إدارة نادي النصر وبالتشاور مع الجهاز الطبي واللاعب البرازيلي جوليانو دي باولا، ستحدد الجهة التي سيغادر إليها جوليانو لتلقي العلاج اللازم، بعد دراسة عديد من المراكز الطبية المتخصصة في هكذا إصابات ، حيث من المؤكد أن الشفاء منها قد يستغرق وقتا طويلًا ربما يتعدى الشهرين.

وقالت صحيفة ”الاقتصادية“ إن الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب، أظهرت أنه يعاني تمزقًا في عضلات البطن، سيضطره إلى المغادرة إلى الخارج لتلقي العلاج في مركز متخصص.

يٌشار أنه تعافى اللاعب يحيى الشهري من الإصابة التي كان يعانيها منذ الموسم الماضي ”خلع كتف“، وينتظر أن يكون أحد خيارات فيتوريا لمواجهة الأهلي، يوم الجمعة، في الجولة الخامسة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في ظل غياب عدد من لاعبي الوسط وهبوط مستوى اللاعب فهد الجميعة.