شركة المطلق تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شـركة المطـلق، عبر البوابة الوطنية للعمل طاقات، ومن خلال عقد طويل الأجل، عن توافر 3 وظائف شاغرة للرجال للعمل في الشركة في مدينة الرياض وفق مسمى وظيفي مدير متجر.

وأوضحت الشركة أن الوصف الوظيفي: التخطيط لعمليات المتجر بالبيع بالتجزئة وتوجيهها وتنسيقها، والحرص على نظافته وتجهيزه بالبضائع بشكل كامل، وضمان جاذبيته للعملاء، وإدارة الموازنة والموظفين والأداء العام للمتجر.

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدمين أو المتقدمات من الحاصلين أو الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها؛ بينما مميزات العمل راتب 7000 ريال، عمولات، دوام كامل.

وأشارت إلى أن تم فتح باب التقديم ابتداء من تاريخ 16/1/1441 هجريًا، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا