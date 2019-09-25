بالفيديو.. حفل موسيقي يتحول إلى مأساة بعد مزاعم بإطلاق رصاص

واشنطن(صدى):

زعم جمهور الحاضرين لحفل غنائي في قاعة فيلمور الموسيقية بمدينة سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية سماعهم ” إطلاق رصاص ” الأمر الذي جعلهم يجرون بسرعة رهيبة ويتساقط بعضهم فوق الأرض ويدهسه آخرون، حيث تدافعوا يبحثون عن بوابات الخروج.

وتعالت صرخات المتفرجين الذين كانوا ينتظرون بدء الحفل الموسيقى لمغني الراب ليل دورك، وردد البعض عبارة “إطلاق رصاص” مما أثار الذعر والرعب لدى الحضور وجعلهم يهرولون، ويمسك البعض بأيدي آخرين، ويسقط البعض على الأرض ويسقط فوقهم آخرون، في مشهد وصف بأنه أكثر رعبًا من إطلاق الرصاص.

وبحسب ما جاء في مقطع فيديو للحفل لم يظهر صوت إطلاق الرصاص، لكن مصور الفيديو كان يقول إنه سمع صوت إطلاق النار داخل قاعة الموسيقى.