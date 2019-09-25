مقطع فيديو لموظفات بالصحة يحتفلن باليوم الوطني يثير ردود فعل متباينة

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو احتفال منسوبي ومنسوبات وزارة الصحة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 89 .

وأظهر المقطع بعض الموظفات أثناء مشاركتهن الإحتفال على خلفية الأغاني الوطنية ممسكات بعلم المملكة .

بينما أثار مقطع الفيديو الجدل وردود أفعال متباينة بعد تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث رأى متابعون أن هناك بض الجرأة أثناء الإحتفال ، فيما قال آخرون أن احتفال الموظفات كان تلقائياً وأنهن لا يقصدن التجاوز .

وتواصل قطاعات المملكة وشوارعها الإحتفال باليوم الوطني بمختلف الفئات من الأطفال والنساء والرجال إذ تظهر بعض المواقف العفوية أثناء الإحتفالات .