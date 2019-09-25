مقطع فيديو لموظفات بالصحة يحتفلن باليوم الوطني يثير ردود فعل متباينة
وثق مقطع فيديو احتفال منسوبي ومنسوبات وزارة الصحة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 89 .
وأظهر المقطع بعض الموظفات أثناء مشاركتهن الإحتفال على خلفية الأغاني الوطنية ممسكات بعلم المملكة .
بينما أثار مقطع الفيديو الجدل وردود أفعال متباينة بعد تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث رأى متابعون أن هناك بض الجرأة أثناء الإحتفال ، فيما قال آخرون أن احتفال الموظفات كان تلقائياً وأنهن لا يقصدن التجاوز .
وتواصل قطاعات المملكة وشوارعها الإحتفال باليوم الوطني بمختلف الفئات من الأطفال والنساء والرجال إذ تظهر بعض المواقف العفوية أثناء الإحتفالات .
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