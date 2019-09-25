أمانة عسير تزيل أكثر من 120م2 من التجاوزات في سوق الجمعية بأبها

محمد بن طحيطح(صدى):

شددت أمانة منطقة عسير على أهمية التزام أصحاب المباني والمحلات التجارية بالأنظمة والتعليمات التي تكفل حقوق المشاة وتوفر السلامة والراحة لهم مؤكدة ضرورة مسارعة المخالفين إلى إزالة أي عوائق تحد من انسيابية حركة المشاة وتنقلاتهم على الأرصفة والممرات المخصصة من أجلهم.

جاء ذلك بعد ان قامت فرق الرقابة التابعة لأمانة عسير بحملة إزالة موسعة على عدد من الحلات التجارية بسوق الجمعية بمدينة أبها و ذلك بعد ان قاموا بالتوسع من خلال الاعتداء على خطوط التنظيم بمساحة قاربت 120 م2 .

و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن راحة المشاة وتمكينهم من التنقل الآمن تمثل أولوية، لذا حرصت على توفير ممرات مشاة ملائمة حول المباني والمحلات التجارية وأمامها وتهيئتها بما ينسجم مع أهداف تعزيز الوجه الحضاري لمدينة أبها.

و اكدت الأمانة أن أبرز التجاوزات والمخالفات تتمثل في التوسع من قبل بعض أصحاب المباني والمحلات التجارية خارج حدود ملكيتهم، وتحديدا على الأرصفة المحيطة بمواقع المباني و الممرات و التعدي على الأرصفة بتغيير تصميماتها أو إتلاف أجزاء منها أو دهانها أو تغطيتها أو وضع لوحات متحركة أو ثابتة عليها، إلى جانب التلوث البصري الناتج عن تلك التجاوزات وفق توجيهات امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.

وأهابت بأصحاب المباني والمحلات التجارية سرعة الاستجابة، وإزالة جميع هذه المخالفات والتجاوزات حتى لا تضطر الأمانة إلى إزالتها واتخاذ الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين.