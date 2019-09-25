جماهير برشلونة غاضبة من سواريز

طلال الغامدي(صدى):

أطلق بعض من جماهير نادي برشلونة في مدرجات ملعب الكامب نو، صافرات الاستهجان، ضد مهاجم الفريق لويس سواريز، خلال فوز البارسا على فياريال، وذلك عندما تم استبداله بأنسو فاتي، في الدقيقة 77.

على الرغم من أنه خامس هداف في تاريخ البارسا بـ(179) هدفًا، لذلك كان هناك رد بالتصفيق من بعض القطاعات في المدرجات مساء أمس؛ حيث لم يلعب مباراة جيدة، واستمع إلى صافرات جماهير البارسا في الكامب نو.

ويبدو أن صبر الجماهير بدأ ينفد بسبب سوء أداء المهاجم في الفترة الأخيرة، وعند خروج المهاجم الأوروغوياني من الملعب صفق العديد من المشجعين له، ولكن كثيرين آخرين أطلقوا صافرات الاستهجان ضده، وهو وضع غير مسبوق لسواريز في ملعبه الخاص.